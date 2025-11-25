FUCKING FUTURES, Marco da Silva Ferreira Roubaix

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

F*cking Future est une exploration bouillonnante de thèmes tels que le militantisme, la militarisation, la virilité, la violence, et les interactions complexes entre les systèmes patriarcaux et l’affect. Sur une scène quadri frontale surélevée, le spectacle offre une expérience immersive, où les codes et les danses d’ici et d’ailleurs se rencontrent.

Le chorégraphe Marco da Silva Ferreira nous plonge dans un univers où chaque mouvement est une réflexion sur notre société.

English :

F*cking Future is a seething exploration of themes such as militancy, militarization, virility, violence, and the complex interactions between patriarchal systems and affect. Set on an elevated quadri-frontal stage, the show offers an immersive experience, where codes and dances from here and elsewhere meet.

Choreographer Marco da Silva Ferreira plunges us into a universe where every movement is a reflection on our society.

German :

F*cking Future ist eine brodelnde Erkundung von Themen wie Militanz, Militarisierung, Männlichkeit, Gewalt und den komplexen Wechselwirkungen zwischen patriarchalen Systemen und Affekten. Auf einer erhöhten vierseitigen Frontbühne bietet das Stück eine immersive Erfahrung, in der Codes und Tänze von hier und anderswo aufeinandertreffen.

Der Choreograph Marco da Silva Ferreira lässt uns in eine Welt eintauchen, in der jede Bewegung eine Reflexion über unsere Gesellschaft darstellt.

Italiano :

F*cking Future è un’esplorazione incandescente di temi quali la militanza, la militarizzazione, la virilità, la violenza e la complessa interazione tra sistemi patriarcali e affetti. Allestito su un palcoscenico quadri-frontale sopraelevato, lo spettacolo offre un’esperienza immersiva, in cui si incontrano codici e danze provenienti da qui e da altrove.

Il coreografo Marco da Silva Ferreira ci immerge in un universo in cui ogni movimento è una riflessione sulla nostra società.

Espanol :

F*cking Future es una hirviente exploración de temas como la militancia, la militarización, la virilidad, la violencia y la compleja interacción entre los sistemas patriarcales y el afecto. Situado en un escenario cuadrifrontal elevado, el espectáculo ofrece una experiencia inmersiva en la que confluyen códigos y danzas de aquí y de otros lugares.

El coreógrafo Marco da Silva Ferreira nos sumerge en un universo donde cada movimiento es un reflejo de nuestra sociedad.

