Fuega Cie mon grand l’ombre / Sophie Laloy Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Fuega Cie mon grand l’ombre / Sophie Laloy Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer mercredi 19 novembre 2025.

Fuega Cie mon grand l’ombre / Sophie Laloy Saison Culturelle Théâtre Monsigny

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

JEUNE PUBLIC // THEÂTRE // MUSIQUE

C’est l’histoire d’une phacochère qui s’appelle Fuega. Lentement, elle traverse les paysages, tantôt une odeur, un son ou une couleur l’attirent, et la voici qui poursuit sa route. Inspiré de l’art du kamishibaï japonais, le spectacle de Sophie Laloy se raconte à la frontière entre peinture, cinéma et théâtre d’objets. Grâce à un dispositif ingénieux, les scènes peintes s’animent ; notre perception se transforme, et le fantastique opère.

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 35 mn

Spectacle pour les 2 ans et +

Tarif P’tit Monsigny (3 €/6€)

et aussi …

Deux représentations pour les publics scolaires ont également lieu le jeudi 20 novembre à 10h et 14h30

Mentions obligatoires

Direction artistique, mise en scène et écriture Sophie Laloy Dessins Catherine Alvès Collaboration artistique / mise en scène Rama Grinberg Composition des musiques Anouk Morel Avec Sophie Laloy et Anouk Morel Fabrication des décors et conception des lumières Anthony Lopez Création son Olivier Thillou

Partenaires Association Thermos, Association Le Son du Papier, Mairie de Chabeuil, Le Totem Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse Avignon Avec le soutien de DRAC Île-de-France ministère de la Culture, SACEM et SPEDIDAM

VENTE DES TICKETS BILLETTERIE EN LIGNE ou A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

Rue Monsigny Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fuega Cie mon grand l’ombre / Sophie Laloy Saison Culturelle Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale