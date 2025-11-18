Fuega – Cie mon grand l’ombre / Sophie Laloy Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Fuega – Cie mon grand l’ombre / Sophie Laloy Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer mardi 18 novembre 2025.

Fuega – Cie mon grand l’ombre / Sophie Laloy Mardi 18 novembre, 15h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Tarif P’tit Monsigny (3€/6€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T15:00:00 – 2025-11-18T15:35:00

Fin : 2025-11-18T15:00:00 – 2025-11-18T15:35:00

C’est l’histoire d’une phacochère qui s’appelle Fuega. Lentement, elle traverse les paysages, tantôt une odeur, un son ou une couleur l’attirent, et la voici qui poursuit sa route. Inspiré de l’art du kamishibaï japonais, le spectacle de Sophie Laloy se raconte à la frontière entre peinture, cinéma et théâtre d’objets. Grâce à un dispositif ingénieux, les scènes peintes s’animent ; notre perception se transforme, et le fantastique opère.

et aussi …

Deux représentations pour les publics scolaires ont également lieu le jeudi 20 novembre à 10h et 14h30

Mentions obligatoires

Direction artistique, mise en scène et écriture Sophie Laloy Dessins Catherine Alvès Collaboration artistique / mise en scène Rama Grinberg Composition des musiques Anouk Morel Avec Sophie Laloy et Anouk Morel Fabrication des décors et conception des lumières Anthony Lopez Création son Olivier Thillou

Partenaires Association Thermos, Association Le Son du Papier, Mairie de Chabeuil, Le Totem – Scène conventionnée Art, enfance, jeunesse – Avignon Avec le soutien de DRAC Île-de-France – ministère de la Culture, SACEM et SPEDIDAM

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

JEUNE PUBLIC // THEÂTRE // MUSIQUE