FUEGO – 100% Latin music, Shatta, Rap & Rnb Warehouse Nantes

FUEGO – 100% Latin music, Shatta, Rap & Rnb Warehouse Nantes samedi 19 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-19 23:58 – 23:59

Gratuit : non Entrée gratuite avant 00h30 — Puis 9€ Adulte, Personne en situation de handicap

Attention ça va chauffer car la Fuego se pare de ses plus belles couleurs pour le Summer of Warehouse. Préparez-vous à vivre la soirée la plus caliente de l’Ouest entre rythmes endiablés et décors XXL.Aux platines ce seront nos résident·es M?ne & Mathéo Desmarres ! La Fuego c’est…Un concept unique car c’est la soirée la plus caliente de l’OuestScénographie XXL : Confettis, CO2, Déco XXL…Shows et performances par Conexão Brasil ???? Entrée gratuite avant 00h30, en quantité limitée sur notre application mobile Warehouse. RETOUR DU SUMMER OF WAREHOUSEDe juillet à août, le Warehouse s’anime du jeudi au samedi pour une saison estivale sous le signe de la fête.Les jeudis et samedis : showcases exclusifs et concepts made in Warehouse. Chaque soir, le club vous offre des scénographies XXL, des shows lumières de folie et du CO2 pour une expérience unique.Tous les vendredis, le Warehouse donne carte blanche aux collectifs qui ont grandi avec le club. Entrés par la Room 2, ils prennent désormais le contrôle de la grande scène : scénographie 360°, têtes d’affiche internationales et crews locaux en feu. C’est LE rendez-vous des amateur·ices de musiques électroniques !Et la bonne nouvelle ? L’entrée est gratuite avant 00h30* sur une grande partie de nos événements !*Disponible en quantité limitée sur notre application mobile Warehouse. BEFORE À LA TDLTous nos événements sont précédés d’un before à la TDL, le bar accolé au Warehouse ! Face au coucher de soleil du Hangar à Bananes, profitez de DJ sets, fléchettes, pinte à 3,50€ et plus encore ! RÉSERVEZ VOTRE TABLE SUR SCÈNECet été, réservez votre table au plus près des artistes avec une vue imprenable sur le show !Contactez-nous par SMS ou WhatsApp au 06.86.27.94.84

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/fuego-w-matheo-desmarres-mune-conexao-brasil