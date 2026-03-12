FUEGO invite Walshy Fire de Major Lazer Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-21 –

Gratuit : non À partir de 9,99€ Adulte

Figure emblématique de Major Lazer, Walshy Fire est bien plus qu’un DJ. Voix, énergie et maître de cérémonie du collectif aux côtés de Diplo et Ape Drums, il a fait danser la planète entière sur Lean On, Watch Out For This ou Light It Up. De Coachella à Tomorrowland, il impose un show explosif où dancehall, afrobeat, reggae et électro se rencontrent dans une célébration permanente.Tout récemment, Major Lazer a marqué la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 avec un DJ set spectaculaire dans l’Arène de Vérone, confirmant encore son statut d’acteur majeur de la scène mondiale. Une énergie internationale que Walshy Fire ramène à Nantes pour une date FUEGO exceptionnelle.FUEGO, c’est la soirée 100 % Latin Music, Afrobeat, Rap et RnB du Warehouse. Pour cette édition XXL, Matheo Desmarres, Wazy et M?ne seront aux platines et Conexão Brasil assurera les shows et performances tout au long de la nuit. Une escale caribéenne et urbaine taillée pour faire vibrer le dancefloor.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/fuego-invite-walshy-fire-de-major-lazer



Afficher la carte du lieu Warehouse et trouvez le meilleur itinéraire

