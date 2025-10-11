Fuego – Otoño Edition ! Warehouse Nantes

Fuego – Otoño Edition ! Warehouse Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 23:50 – 23:59

Gratuit : non À partir de 0,00 € Etudiant, Adulte

Cette Otoño Edition transforme la soirée incontournable du Warehouse en un véritable festival de chaleur et de couleurs. La Fuego garde son ADN 100 % Latin Music, Afrobeat, Rap et RnB, avec vos sons préférés, mais cette fois dans une atmosphère unique aux accents d’automne. Les confettis, le CO? et la décoration XXL plongent le public dans une expérience toujours plus immersive.Pour cette édition spéciale Otoño, retrouvez Majy & Cie pour un show feu inédit qui transformera le Warehouse en véritable brasier ! Aux platines, Wazy et M?ne insuffleront leur énergie pour faire monter la température et maintenir la Room 1 en ébullition. Enfin, Conexão Brasil apportera une touche flamboyante avec ses performances et shows exclusifs dans une ambiance vibrante et colorée.La Fuego Otoño Edition promet une ambiance incandescente et une nuit plus caliente que jamais au Warehouse.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/fuego-otono-edition-1