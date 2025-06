Fuegophillia 16 Traverse Sainte Hélène Marseille 7e Arrondissement 4 juillet 2025 07:00

Solo show d’Amandine Guruceaga

Cette nouvelle exposition composée de tableaux et de sculptures mêlant textile, métal brûlé et plastique recyclé. Inspirées des plantes pyrophytes, ces formes hybrides explorent la capacité du vivant à renaître après le feu.

Entre fragilité et puissance, l’œuvre esquisse un chemin de résilience et une réflexion sur la métamorphose du monde. .

16 Traverse Sainte Hélène 13007

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur office@catherinebastide.com

English :

This new exhibition features paintings and sculptures combining textiles, burnt metal and recycled plastic. Inspired by pyrophytic plants, these hybrid forms explore the ability of living things to be reborn after fire

German :

Diese neue Ausstellung besteht aus Bildern und Skulpturen, die Textilien, verbranntes Metall und recycelten Kunststoff miteinander verbinden. Inspiriert von pyrophytischen Pflanzen, erforschen diese hybriden Formen die Fähigkeit des Lebendigen, nach einem Feuer wiedergeboren zu werden

Italiano :

Questa nuova mostra presenta dipinti e sculture che combinano tessuti, metallo bruciato e plastica riciclata. Ispirate alle piante pirofite, queste forme ibride esplorano la capacità degli esseri viventi di rinascere dopo il fuoco

Espanol :

Esta nueva exposición presenta pinturas y esculturas que combinan textiles, metal quemado y plástico reciclado. Inspiradas en las plantas pirofíticas, estas formas híbridas exploran la capacidad de los seres vivos para renacer tras el fuego

