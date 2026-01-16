Fuga Dunières
Fuga Dunières samedi 7 février 2026.
Fuga
HLM à côté de la piscine Dunières Haute-Loire
Début : 2026-02-07 17:30:00
fin : 2026-02-07 00:00:00
2026-02-07
17h30 & 19h30 contes | 18h30 allumage de la fuga | 19h manœuvre des pompiers | 20h30 spectacle de feu par la Cie Zebloui | 21h-00h fête avec animations gratuites par FJEP. Bougies LED offertes, buvette & snack sur place.
HLM à côté de la piscine Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
5:30 & 7:30 pm: storytelling | 6:30 pm: lighting of the fuga | 7 pm: firemen’s maneuver | 8:30 pm: fire show by Cie Zebloui | 9 pm midnight: party with free entertainment by FJEP. LED candles available, refreshments and snacks on site.
