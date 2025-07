FUGUER OR NOT FUGUER Théâtre Blossac Châtellerault

FUGUER OR NOT FUGUER Théâtre Blossac Châtellerault vendredi 6 mars 2026.

FUGUER OR NOT FUGUER

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Fuguer or not fuguer raconte l’histoire d’un père passionné de marche, prêt à tout pour transmettre cette passion à son fils. Mais ce dernier refuse d’entrer dans la combine paternelle, préférant l’univers numérique à l’appel du sentier.

David Sire est auteur, chanteur, poète et arpenteur de chemins artistiques inclassables. Formé à l’ENS en philosophie et sociologie, il bifurque rapidement vers la chanson et la poésie. Depuis 2020, ses créations s’orientent vers les arts du récit, avec des spectacles comme Bégayer l’obscur, The Bifurcus Experience et Fuguer or not fuguer. Il explore également la notion de parole empêchée, entre poésie et engagement. .

Théâtre Blossac 80 boulevard Blossac Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

English : FUGUER OR NOT FUGUER

German : FUGUER OR NOT FUGUER

Italiano :

Espanol : FUGUER OR NOT FUGUER

L’événement FUGUER OR NOT FUGUER Châtellerault a été mis à jour le 2025-07-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne