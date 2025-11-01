Fuguer or not Fuguer Théâtre des Beaux Arts Bordeaux

Fuguer or not Fuguer 28 janvier – 21 février 2026 Théâtre des Beaux Arts Gironde

Tarif Plein : 24€ ; Tarif Réduit (étudiants, -25ans, demandeurs d’emploi) : 18€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Début : 2026-01-28T20:30:00 – 2026-01-28T22:00:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00 – 2026-02-21T22:00:00

De et avec David Sire

Mise en scène de Gaëlle Hausermann

Collaboration à l’écriture : Marina Tomé

Compagnie Sélénote

Après le succès de The Bifurcus Experience la saison dernière, David Sire nous revient avec un tout nouveau seul en scène.

L’histoire se passe aujourd’hui mais elle commence il y a sept millions d’années, à l’époque où la bipédie humaine fait ses tout premiers pas. L’homme qui nous parle est un homme qui marche. C’est sa passion, son quotidien, son obsession. Un jour, il rencontre une femme qui marche. Un fils naît : il a les plus jolis pieds du monde… Les mettra-t-il pour autant dans les pas de son père ?

Dans ce récit initiatique, David Sire part de sa toute première chaussure (taille 18) et nous emmène loin, très loin. Féru d’itinérance (ses spectacles tournent régulièrement à pied ou à vélo), l’artiste aime surtout voyager à travers les mots. Entre érudition, jeux avec le langage et associations d’idées dignes de Lacan, sa fable nous emmène des empreintes de Toumaï, le premier bipède connu de l’humanité jusqu’aux confins les plus escarpés de la paternité.

Tissant avec une délectable intelligence et un non moins savoureux humour, l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’intime et l’universel, Fuguer or not fuguer nous raconte le long cheminement d’un père pour couper le cordon et s’ouvrir pleinement à l’altérité de son enfant.

Pour tous.tes à partir de 12 ans

Durée : 1h20

Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine Situé à deux pas du Conservatoire de Bordeaux et de l'école des Beaux-Arts, le Théâtre des Beaux-Arts, qui a ouvert ses portes en janvier 2018, est un lieu incontournable de la création contemporaine à Bordeaux.

Ancien Café-Théâtre, le Théâtre des Beaux-Arts est un espace chaleureux et intimiste où sont programmés des spectacles de compagnies locales et régionales, spécialement sélectionnées par Loïc Rojouan, directeur du Théâtre. Comédies, seul-en-scènes ou pièces dramatiques, le Théâtre des Beaux-Arts s’efforce de maintenir une programmation à la fois éclatée et cohérente pour toujours surprendre et satisfaire son public, qu’il soit habitué ou curieux.

Lustres, mur de pierre et poutres apparentes font du Théâtre des Beaux- Arts un endroit apprécié pour son charme et son authenticité. L’esprit du théâtre de proximité est entretenu par l’équipe entourant Loïc Rojouan et par l’agencement de la salle voulue délibérément feutrée et cosy. Vous pourrez alors, le temps d’un spectacle, vous immerger dans un microcosme unique en son genre qui changera votre expérience du théâtre.

Récit jubilatoire sur la paternité et la transmission qui explore avec beaucoup d’humour et de sensibilité cette difficile liberté qui tâtonne au cœur du lien intergénérationnel. Théâtre Spectacle Vivant