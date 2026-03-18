Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch. Office de Tourisme Douarnenez

Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch.

Office de Tourisme 1 rue du docteur Mével Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 17:00:00

fin : 2026-06-25 18:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Entdecken Sie die reiche und bewegte Geschichte dieses Fischereihafens, von der Vorgeschichte bis Heute. Bummeln Sie durch die Gassen der Altstadt, die zum alten Hafen Rosmeur führen, wo es, einst, von Ruderbooten für den Sardinenfischfang wimmelte. Treffen Sie den Geist der Penn Sardin Stadt.

Auskünfte, Einschreibung, Abgehen Office de Tourisme .

Office de Tourisme 1 rue du docteur Mével Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

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English :

L’événement Führungen durch die Altstadt, auf Deutsch. Douarnenez a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DE DOUARNENEZ