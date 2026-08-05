Informations pratiques

Vibraye

FULBERT Les anges nomades

Vibraye Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:30:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Les anges nomades est un disque-voyage, un disque-monde ouvert à tous les vents et tous les échos. Il traverse tantôt des paysages qu’on imagine de sable, de longues étendues arides et sorcières, tantôt des prairies peuplées et des jardins d’un vert tendre, passant près des cabanons dans lesquels so

Les anges nomades est un disque-voyage, un disque-monde ouvert à tous les vents et tous les échos. Il traverse tantôt des paysages qu’on imagine de sable, de longues étendues arides et sorcières, tantôt des prairies peuplées et des jardins d’un vert tendre, passant près des cabanons dans lesquels sont enfermés les secrets.

Les chansons traversent des lieux et des lieux les traversent, chevauchent des langues, des strates de vie, des sensations et des souvenirs miraculeusement revenus.

Tout à la fin du voyage, sonné, il nous reste l’étrange impression d’avoir vu la douceur et la sauvagerie sous la finesse d’une seule robe, la chaleur d’un seul châle laineux ou la légèreté d’un seul veston d’été (Alexandre Valassidis) .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*Les anges nomades* is a journey through music, a world of sound open to all the winds and all the echoes. It traverses landscapes one might imagine as sandy, long arid and mysterious expanses, as well as populated meadows and tender green gardens, passing by little cabins in which one

L’événement FULBERT Les anges nomades Vibraye a été mis à jour le 2026-08-05 par Mairie de Vibraye