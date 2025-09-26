Fulgurances d’amour de Herbert Pagani par Louis Fourestier Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit

Fulgurances d’amour de Herbert Pagani par Louis Fourestier

Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit Drôme

FULGURANCES D’AMOUR de Herbert PAGANI Travailleur immigré de la chanson

Récits et chansons par Louis FOURESTIER, accompagnement musical par Jean-Paul FINCK.

Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr

English :

« FULGURANCES D?AMOUR » by Herbert PAGANI Immigrant songwriter

Stories and songs by Louis FOURESTIER, musical accompaniment by Jean-Paul FINCK.

German :

« FULGURANCES D?AMOUR » von Herbert PAGANI Immigrierter Arbeiter des Chansons

Erzählungen und Lieder von Louis FOURESTIER, musikalische Begleitung von Jean-Paul FINCK.

Italiano :

« FULGURANCES D’AMOUR » di Herbert PAGANI Cantautore immigrato

Storie e canzoni di Louis FOURESTIER, accompagnamento musicale di Jean-Paul FINCK.

Espanol :

« FULGURANCES D’AMOUR » de Herbert PAGANI Cantautor inmigrante

Cuentos y canciones de Louis FOURESTIER, acompañamiento musical de Jean-Paul FINCK.

