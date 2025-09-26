Fulgurances d’amour de Herbert Pagani par Louis Fourestier Musée du Protestantisme Dauphinois Dieulefit
Fulgurances d’amour de Herbert Pagani par Louis Fourestier
Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit Drôme
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
FULGURANCES D’AMOUR de Herbert PAGANI Travailleur immigré de la chanson
Récits et chansons par Louis FOURESTIER, accompagnement musical par Jean-Paul FINCK.
Musée du Protestantisme Dauphinois BP 17 Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 46 33 mdpd@wanadoo.fr
English :
« FULGURANCES D?AMOUR » by Herbert PAGANI Immigrant songwriter
Stories and songs by Louis FOURESTIER, musical accompaniment by Jean-Paul FINCK.
German :
« FULGURANCES D?AMOUR » von Herbert PAGANI Immigrierter Arbeiter des Chansons
Erzählungen und Lieder von Louis FOURESTIER, musikalische Begleitung von Jean-Paul FINCK.
Italiano :
« FULGURANCES D’AMOUR » di Herbert PAGANI Cantautore immigrato
Storie e canzoni di Louis FOURESTIER, accompagnamento musicale di Jean-Paul FINCK.
Espanol :
« FULGURANCES D’AMOUR » de Herbert PAGANI Cantautor inmigrante
Cuentos y canciones de Louis FOURESTIER, acompañamiento musical de Jean-Paul FINCK.
