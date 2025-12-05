Full Moon Bar

15 La Petite Liè^vre Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 19:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Une nouvelle soirée pleine de convivialité à l’Hostellerie Les Bagenelles ! Chaque édition propose un menu et une animation différents — l’occasion parfaite de partager un moment gourmand et festif dans une ambiance chaleureuse. Pensez à réserver votre table !

Une soirée sous la pleine lune à l’Hostellerie Les Bagenelles ! Profitez d’un délicieux buffet Pot au feu dans une ambiance festive animée par Michaël. Réservez vite ! .

15 La Petite Liè^vre Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 70 77 info@bagenelles.com

English :

Another convivial evening at Hostellerie Les Bagenelles! Each edition offers a different menu and entertainment? the perfect opportunity to share a festive, gourmet moment in a warm atmosphere. Don’t forget to reserve your table!

German :

Ein neuer Abend voller Geselligkeit in der Hostellerie Les Bagenelles! Jede Ausgabe bietet ein anderes Menü und eine andere Animation ? die perfekte Gelegenheit, einen festlichen Gourmetmoment in einer herzlichen Atmosphäre zu teilen. Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren!

Italiano :

Un’altra serata conviviale all’Hostellerie Les Bagenelles! Ogni edizione offre un menu e un intrattenimento diverso, l’occasione perfetta per condividere un momento di festa e gastronomia in un’atmosfera calorosa. Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo!

Espanol :

¡Otra velada de convivencia en la Hostellerie Les Bagenelles! Cada edición ofrece un menú y una animación diferentes… la ocasión perfecta para compartir un momento festivo y gastronómico en un ambiente cálido. ¡No olvide reservar su mesa!

L’événement Full Moon Bar Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du Val d’Argent