Full moon infinity Départ Terrasse du Port Marseille 2e Arrondissement

Départ Terrasse du Port 9 QUAI DU LAZARET Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

LE RETOUR ATTENDU D’UNE EXPÉRIENCE UNIQUE !



L’année dernière, vous étiez plus de 1 200 passionnés à courir sous la lumière du jour comme sous l’éclat magique de la pleine lune, à repousser vos limites avec panache et à vibrer ensemble dans une ambiance inoubliable.



Parce qu’une telle énergie ne disparaît jamais… et parce que vous en vouliez encore plus…

La 3ème édition de Full Moon Infinity est lancée !



Save the date samedi 28 février & Dimanche 1er mars 2026



Deux jours hors du temps, où la course devient bien plus qu’un défi

une expérience collective et unique qui ne ressemble à aucune autre.



Qu’est-ce ?



Le Full Moon Infinity est une course basée sur le concept du Backyard Ultra (imaginé par l’américain Gary Lazarus Lake Cantrell, célèbre organisateur de courses dont les mythiques Marathons de Barkley). Les courses Backyard Ultra sont une forme d’ultramarathon où les concurrents doivent parcourir consécutivement la distance de 6,706 km en moins d’une heure, sous peine d’élimination… Mais pour que la course soit accessible à toutes et à tous, le concept a été adapté, parce qu’ici c’est Marseille bébé !





1 distance

Une boucle unique de 6,7 km au départ des Terrasses du port.



6 départs



Samedi

8h départ des infinity

8h05 départ des 6 boucles

9h10 départ des 3 boucles

9h25 départ des 1 boucle

22h départ des 12 boucles



Dimanche

9h05 départ des 2 boucles for fun





1 temps imparti



Vous disposez d’un délai de 60 minutes pour pouvoir repartir sur une nouvelle boucle, si vous arrivez avant profitez-en pour vous reposer avant le prochain départ. Si vous n’arrivez pas à temps vous serez éliminé de la course. .

Départ Terrasse du Port 9 QUAI DU LAZARET Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Full Moon Infinity is a race based on the Backyard Ultra concept (devised by American Gary Lazarus Lake Cantrell, famous organizer of races including the legendary Barkley Marathons).

