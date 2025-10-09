Full Moon Party chez Ratz Parc d’activités de Cahors-Sud Fontanes

Full Moon Party chez Ratz Parc d’activités de Cahors-Sud Fontanes jeudi 9 octobre 2025.

Full Moon Party chez Ratz

Parc d’activités de Cahors-Sud 725 route de Saint-Exupéry Fontanes Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 19:00:00

fin : 2025-10-09 23:59:00

Date(s) :

2025-10-09

La Brasserie artisanale RATZ organise une soirée exceptionnelle sous le signe de la fête et de la nouveauté la Full Moon Party, le jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h.

Sous la pleine lune des moissons, symbole de récoltes et de partage, la brasserie convie le grand public à une soirée conviviale et électrisante, marquée par la révélation de deux nouvelles bières en canette qui viennent compléter la gamme RATZ.

La Brasserie artisanale RATZ organise une soirée exceptionnelle sous le signe de la fête et de la nouveauté la Full Moon Party, le jeudi 9 octobre 2025 à partir de 19h.

Sous la pleine lune des moissons, symbole de récoltes et de partage, la brasserie convie le grand public à une soirée conviviale et électrisante, marquée par la révélation de deux nouvelles bières en canette qui viennent compléter la gamme RATZ. .

Parc d’activités de Cahors-Sud 725 route de Saint-Exupéry Fontanes 46230 Lot Occitanie +33 5 65 53 05 63 contact@biereratz.fr

English :

The RATZ craft brewery is organizing an exceptional evening of celebration and novelty: the Full Moon Party, on Thursday, October 9, 2025, starting at 7pm.

Under the full harvest moon, a symbol of harvesting and sharing, the brewery invites the general public to a convivial and electrifying evening, marked by the unveiling of two new canned beers to complete the RATZ range.

German :

Die handwerkliche Brauerei RATZ organisiert einen außergewöhnlichen Abend im Zeichen des Feierns und der Neuheit: die Full Moon Party am Donnerstag, den 9. Oktober 2025 ab 19 Uhr.

Unter dem Vollmond der Ernte, dem Symbol für Ernten und Teilen, lädt die Brauerei die breite Öffentlichkeit zu einem geselligen und elektrisierenden Abend ein, der von der Enthüllung zweier neuer Dosenbiere geprägt ist, die das RATZ-Sortiment erweitern.

Italiano :

Il birrificio artigianale RATZ organizza una serata eccezionale di festa e novità: il Full Moon Party, giovedì 9 ottobre 2025 dalle ore 19.00.

Sotto la luna piena, simbolo di raccolta e condivisione, il birrificio invita il pubblico a una serata conviviale ed elettrizzante, caratterizzata dalla presentazione di due nuove birre in lattina che completano la gamma RATZ.

Espanol :

La cervecería artesanal RATZ organiza una velada excepcional de celebración y novedad: la Fiesta de la Luna Llena, el jueves 9 de octubre de 2025 a partir de las 19.00 horas.

Bajo la luna llena de la cosecha, símbolo de la recolección y del compartir, la cervecería invita al gran público a una velada cordial y electrizante, marcada por la presentación de dos nuevas cervezas en lata que completan la gama RATZ.

L’événement Full Moon Party chez Ratz Fontanes a été mis à jour le 2025-09-10 par OT Cahors Vallée du Lot