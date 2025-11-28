FULL POW’HER LA PENTE Lyon

FULL POW’HER Vendredi 28 novembre, 15h00 LA PENTE Métropole de Lyon

Début : 2025-11-28T15:00:00 – 2025-11-28T23:59:00

Fin : 2025-11-28T15:00:00 – 2025-11-28T23:59:00

Une prog 100% meufs deep trancy house pour finir en acid techno avec le Collectif Les Petits Potards !

Les Petits Potards est une association lyonnaise d’évènements musicaux festifs et bienveillants.

Notre ambition est simple : faire danser les f(b)oules dans un cadre safe, coloré et inclusif !

https://www.instagram.com/lespetitspotards/

LA PENTE 14 montée des Carmélites, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes https://www.lapente.fr/ https://www.facebook.com/lapentelyon/;https://www.instagram.com/lapente_lyon

LA PENTE est un tiers lieu à l'image de son quartier : vivant et libre.

De bons produits, de la culture et une consommation responsable se mêlent dans une ambiance simple et conviviale où partage et échange régissent les lieux.

C’est un espace qui s’adapte au grès des saisons et à la vie du quartier en proposant une offre et une programmation éclectique.

C’est également un lieu d’accueil artistique pour créer et promouvoir les jeunes talents de diverses disciplines.​

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Deep Trancy