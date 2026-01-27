Full Techno Festival #4 Mistral Palace Valence
Full Techno Festival #4 Mistral Palace Valence samedi 7 février 2026.
Full Techno Festival #4
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : – – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 21:30:00
fin : 2026-02-07 04:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Après 3 éditions sold out, le FULL TECHNO FESTIVAL remet ça pour une 4ème édition mouvementée.
CB et bar sur place, pas de restauration.
Mistral Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 31 92 37 info@mistralpalace.com
English :
After 3 sold-out editions, the FULL TECHNO FESTIVAL is back for an eventful 4th edition.
CB and bar on site, no catering.
