Fulldome Festival La Hague

Fulldome Festival La Hague vendredi 12 septembre 2025.

Fulldome Festival

1700 Rue de la Libération La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12 19:30:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

Date(s) :

2025-09-12

Le Planétarium Ludiver accueille le Fulldome Festival.

Cet événement unique vous propose de découvrir une sélection de 10 films immersifs au format fulldome (projection à 360°), accompagnés de deux courts-métrages Totale et Entropy.

Les spectateurs jouent un rôle central, car ils sont invités à voter pour le film qu’ils préfèrent. Les résultats de ces votes seront dévoilés fin septembre lors du colloque annuel de l’Association des Planétariums de Langue Française, où seront remis un Prix du Public et un Prix des Professionnels .

Les deux soirées sont indépendantes et complémentaires vous pouvez assister à l’une, à l’autre ou aux deux. .

1700 Rue de la Libération La Hague 50460 Manche Normandie +33 2 33 78 73 80

English : Fulldome Festival

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fulldome Festival La Hague a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Cotentin La Hague