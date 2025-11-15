Fumetti All Stars #8 STEREOLUX Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 18:00 – 21:00

Gratuit : non Prix libre Tout public

On retourne notre veste, nous, les girouettes en carton en quête de subventions.On ose l’IA à six doigts, on cajole les vieilles pierres instagramables, on pille à gogo la propriété intellectuelle, et on part à la chasse aux wokes. Pour cette huitième édition du All Stars, nos stars sortent leur plus beau costard et traversent une dernière fois la rue avant leur obsolescence programmée !Au programme : animations analogiques par nos dix invité·es, concerts humanoïdes dessinés et co-performance disruptive : une débauche de résilience, de lucidité et d’audace !Les stars invitées :Margaux Manchon (Des faits marquants, L’Agrume)Tris Kotro (Cowbell Reverb, 6 pieds sous terre)Lucie Castel (Avaler la Lune, Casterman)Amélie Patin (Comme une fleur, Delcourt)Charles Dutertre (Bonaventure, Hitchcock et compagnie, RouergueRoger cherche l’escarlove, Panthera)Mathis (Arielle en voit de toutes les couleurs, Actes Sud jeunesse – Merveilleux caca, La Doux)Antoine Pédron (Polygone, Dargaud)Glen Chapron (La Veuve, Glénat)Benjamin Adam (Inlandsis Inlandsis, Dargaud)Aurore Petit (Pavel et Mousse, Les Fourmis rouges)

STEREOLUX Nantes 44200

