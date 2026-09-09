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Fumoir texan en musique live Chez Pickles Biscarrosse

jeudi 29 octobre 2026 · Chez Pickles · Biscarrosse

Fumoir texan en musique live Chez Pickles Biscarrosse

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Chez Pickles
Adresse
271 Avenue de la République
Ville
40600 Biscarrosse
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Biscarrosse

Fumoir texan en musique live

Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:30:00
fin : 2026-10-29 22:00:00

Date(s) :
2026-10-29

Après leur première venue lors du jeudi noir du 23 juillet dernier, le duo Maybell aux voix incroyables revient pour apporter de la joie lors de notre fumoir hebdomadaire

Ribs de 8h au fumoir accompagnés de musique country, texane et blues en live

Repas 18h30-22h
Concert 20h-22h

Réservation fortement recommandée   .

Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78  hello@pickles-bisca.fr

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English : Fumoir texan en musique live

L’événement Fumoir texan en musique live Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs

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