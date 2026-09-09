Fumoir texan en musique live Chez Pickles Biscarrosse
jeudi 29 octobre 2026 · Chez Pickles · Biscarrosse
Informations pratiques
Biscarrosse
Fumoir texan en musique live
Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 18:30:00
fin : 2026-10-29 22:00:00
Date(s) :
2026-10-29
Après leur première venue lors du jeudi noir du 23 juillet dernier, le duo Maybell aux voix incroyables revient pour apporter de la joie lors de notre fumoir hebdomadaire
Ribs de 8h au fumoir accompagnés de musique country, texane et blues en live
Repas 18h30-22h
Concert 20h-22h
Réservation fortement recommandée .
Chez Pickles 271 Avenue de la République Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 31 24 78 hello@pickles-bisca.fr
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English : Fumoir texan en musique live
L’événement Fumoir texan en musique live Biscarrosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Grands Lacs
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