Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fun Allaire Allaire

Fun Allaire Allaire samedi 22 novembre 2025.

Fun Allaire

Salle omnisports rue st hilaire Allaire Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :
2025-11-22

Week-end structures Gonflables et jeux pour tous.   .

Salle omnisports rue st hilaire Allaire 56350 Morbihan Bretagne +33 7 82 34 69 00 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fun Allaire Allaire a été mis à jour le 2025-11-06 par OT PAYS DE REDON