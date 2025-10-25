Fun Gonflable Tour Salle de La Bartère Casteljaloux

Fun Gonflable Tour Salle de La Bartère Casteljaloux samedi 25 octobre 2025.

Fun Gonflable Tour

Salle de La Bartère Rue de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-25

Fun Gonflable Tour le parc de jeux gonflables.

Attention Pique-Nique, Boissons diverses non autorisé, sauf pour les enfants de moins de 18 mois. Nous proposons à toute heure des paninis au nutella, compote, chips, pitch, Haribo, barbe à papa, pop-corn, panini jambon fromage, panini fromage, boissons fraiches, café, thé, et chocolat chaud Starbucks.

L’entrée est nominative et inchangeable entre enfant.

Entrée gratuite pour les accompagnants (maximum 3), au delà de 3 accompagnants une entrée de 5€ par accompagnants sera à régler.

Fermeture des caisses à 17h30, le tarif reste inchangé.

Tarif valable la journée de l’achat uniquement.

Sans réservation préalable, les moyens de paiement acceptés sont espèces ou chèques. .

Salle de La Bartère Rue de la Bartère Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 23 97 fungonflabletour@orange.fr

English : Fun Gonflable Tour

German : Fun Gonflable Tour

Italiano :

Espanol : Fun Gonflable Tour

L’événement Fun Gonflable Tour Casteljaloux a été mis à jour le 2025-10-07 par OT Coteaux et Landes de Gascogne