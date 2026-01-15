Fun Gonflable Tour Salle de La Bartère Casteljaloux

Fun Gonflable Tour

Salle de La Bartère Rue de la Bartère Casteljaloux Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-15

2026-02-08

Fun Gonflable Tour le parc de jeux gonflables.

Attention Pique-Nique, Boissons diverses non autorisé, sauf pour les enfants de moins de 18 mois. Nous proposons à toute heure des paninis au nutella, compote, chips, pitch, Haribo, barbe à papa, pop-corn, panini jambon fromage, panini fromage, boissons fraiches, café, thé, et chocolat chaud Starbucks.

L’entrée est nominative et inchangeable entre enfant.

Entrée gratuite pour les accompagnants (maximum 3), au delà de 3 accompagnants une entrée de 5€ par accompagnants sera à régler.

Fermeture des caisses à 17h30, le tarif reste inchangé.

Tarif valable la journée de l’achat uniquement.

Sans réservation préalable, les moyens de paiement acceptés sont espèces ou chèques. .

