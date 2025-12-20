Fun gonflable tour Salle d’animation Gabarret
Fun gonflable tour Salle d’animation Gabarret vendredi 26 décembre 2025.
Fun gonflable tour
Salle d’animation Avenue de la Gare Gabarret Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-30
2025-12-26
Pour le plus grand bonheur des enfants, Fun Gonflable Tour, le parc de jeux gonflables, revient à Gabarret dans la salle d’Animation ! Sur la même journée, vous pouvez partir et revenir entre 10h et 18h sans repayer l’entrée.
Snack & boissons sur place | Fermeture des caisses à 17h30.
Salle d’animation Avenue de la Gare Gabarret 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 87 23 97
English : Fun gonflable tour
To the delight of children, Fun Gonflable Tour, the inflatable play park, returns to Gabarret in the Salle d’Animation! On the same day, you can leave and return between 10 a.m. and 6 p.m. without paying admission again.
Snacks & drinks on site | Ticket office closes at 5.30pm.
