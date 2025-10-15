Fun Lovin’ Criminals en concert La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

Fun Lovin’ Criminals en concert La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux mercredi 15 octobre 2025.

Fun Lovin’ Criminals en concert Mercredi 15 octobre, 19h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

tarif unique : 35€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-15T19:00:00 – 2025-10-15T23:59:00

Fin : 2025-10-15T19:00:00 – 2025-10-15T23:59:00

Fun Lovin’ Criminals est un groupe acclamé qui s’est formé à New York en 1993. C’est l’un des groupes les plus durables à avoir émergé du melting-pot de la culture pop et de la musique dans les années 90, avec un style singulier qui continue d’envoûter les fans du monde entier. Le groupe a la réputation d’être incontournable sur scène et s’est engagé à donner des concerts électrisants comprenant de nouvelles chansons, des morceaux plus profonds et ses succès classiques, notamment « Scooby Snacks », la chanson à succès reprenant des dialogues des films de Quentin Tarantino, et « Love Unlimited », un hommage à la superstar de la soul Barry White, qui l’aimait beaucoup.

Depuis plus de 30 ans, avec six albums et deux EP de chansons bien-aimées créées de main de maître en fusionnant des genres allant du rock au hip hop, en passant par le funk, le blues, le jazz et le disco, le groupe s’est attiré l’adoration et le respect de fans dévoués et de critiques fascinés par l’univers magnétique et charmant de FLC.

Brians ‘Fast’ Leiser, membre fondateur, multi-instrumentiste et producteur, Frank Benbini, batteur et producteur, et Naim Cortazzi, guitariste, travaillent actuellement sur le septième album du groupe, qui devrait sortir l’année prochaine et sera suivi d’une tournée mondiale qui débutera à l’été 2025.

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « billetterie@envolprod.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/fun-lovin-criminals-in-bordeaux »}]

Fun Lovin’ Criminals est un groupe acclamé qui s’est formé à New York en 1993 Fun Lovin Criminals Music

CHUNGEE