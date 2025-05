Fun Radio Live à Marseille le 21 juin – Plage Borély Marseille, 21 juin 2025, Marseille.

Fête de la Musique – Grand Concert Gratuit à Marseille

Fun Radio t’invite à vivre la soirée la plus chaude de l’été sur la plage Borély, à Marseille, samedi 21 juin dès 19h !

Un cadre de rêve, une ambiance de feu, et un line-up exceptionnel :

JUNGELI

KEBLACK

LENIE

LUCAS & STEVE

MAGIC SYSTEM

PETIT BISCUIT

THE AVENER

(ordre alphabétique)

Un concert gratuit et ouvert à tous, avec les meilleurs artistes du moment, entre sons électro et vibes pop.

https://my.weezevent.com/fun-radio-live-2

Plage Borély 13008 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône