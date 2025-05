Fun Radio Live fête de la musique – Plage Borély Marseille 8e Arrondissement, 21 juin 2025 19:00, Marseille 8e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Fun Radio Live fête de la musique Samedi 21 juin 2025 de 19h à 0h. Plage Borély Plage Borély dans le cadre du Freestyle Cup Festival Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 00:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Fun Radio t’invite à vivre la soirée la plus chaude de l’été sur la plage Borély, à Marseille, samedi 21 juin dès 19h !

Fête de la Musique Grand Concert Gratuit à Marseille

Fun Radio t’invite à vivre la soirée la plus chaude de l’été sur la plage Borély, à Marseille, samedi 21 juin dès 19h !

Un cadre de rêve, une ambiance de feu, et un line-up exceptionnel

JUNGELI

KEBLACK

LENIE

LUCAS & STEVE

MAGIC SYSTEM

PETIT BISCUIT

THE AVENER

(ordre alphabétique)

Un concert gratuit et ouvert à tous, avec les meilleurs artistes du moment, entre sons électro et vibes pop. .

Plage Borély Plage Borély dans le cadre du Freestyle Cup Festival

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Fun Radio invites you to experience the hottest party of the summer on Marseille’s Borély beach, Saturday June 21 from 7pm!

German :

Fun Radio lädt dich ein, die heißeste Nacht des Sommers am Strand Borély in Marseille zu erleben, am Samstag, den 21. Juni ab 19 Uhr!

Italiano :

Fun Radio vi invita a vivere la festa più calda dell’estate sulla spiaggia di Borély, a Marsiglia, sabato 21 giugno dalle 19.00!

Espanol :

Fun Radio le invita a vivir la fiesta más caliente del verano en la playa de Borély, en Marsella, el sábado 21 de junio a partir de las 19.00 horas

L’événement Fun Radio Live fête de la musique Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille