FUN RUN DE BOULOC COMPLEXE SPORTIF Bouloc

Bouloc

FUN RUN DE BOULOC

COMPLEXE SPORTIF 110 Route de Villaudric Bouloc Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 15:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Rejoignez nous le dimanche 14 juin 2026 au stade municipal de Bouloc pour une journée sportive, festive et solidaire !

– La Boucle des Bois (8 km) Départ à 9h30. (Ouvert aux 16 ans et plus ).

-La Color Pouloc: une color run parents enfants de 2,5km (possibilité de ne faire qu’une boucle pour les plus petits) dans un environnement 100% sécurisé (1,25km ou 2,5 km) Départ à 11h00. (Ouvert à tous ).

Clôture de l’événement 15h30.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs & Formules

– Course 8 km seule 10 €.

– Color Run seule 5 €.

– Formule Duo de Courses (8 km + Color Run) 12 € (exclusivité HelloAsso).

– Formule Repas 10 € (Sandwich saucisse ou merguez + frites + boisson + dessert). Pensez à réserver votre repas lors de l’inscription !

Récompenses: Podium homme et femme pour la boucle des bois

Inscriptions: https://www.helloasso.com/associations/fcpe-bouloc/evenements/fun-run-de-bouloc-2026

Pour le bon déroulement de la matinée, nous vous recommandons d’arriver dès l’ouverture de l’accueil à 8h00 pour récupérer vos dispositifs et profiter de l’échauffement en musique à 9h00 pour le 8km et 10h30 pour la color run.

Organisée par la FCPE Bouloc, l’intégralité des bénéfices de cet événement sera reversée aux écoles maternelle et élémentaire de la commune pour financer leurs projets scolaires. .

COMPLEXE SPORTIF 110 Route de Villaudric Bouloc 31620 Haute-Garonne Occitanie fcpebouloc31@gmail.com

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English :

Join us on Sunday June 14, 2026 at the stade municipal de Bouloc for a day of sport, festivities and solidarity!

L’événement FUN RUN DE BOULOC Bouloc a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE