Fun Skate Cross et Soirée Disco Lampaul-Guimiliau
Salle Omnisports Lampaul-Guimiliau Finistère
Début : 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 00:30:00
2025-12-06
– De 16h à 22h FUN SKATE CROSS
Compétition conviviale et pleine d’énergie sous le signe de la fête.
Inscriptions https://www.helloasso.com/…/evenements/fun-skatecross-rcpl
Repas chaud sur place (12€). Réservations https://www.helloasso.com/…/repas-fun-skatecross-rcpl
– De 22h à 00h30 SOIRÉE DISCO
N’hésitez pas à venir déguisés !
Ouverte à tous.
Entrée gratuite.
Casque et protections obligatoires. .
Salle Omnisports Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne
