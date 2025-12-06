Fun Skate Cross et Soirée Disco

Salle Omnisports Lampaul-Guimiliau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06 00:30:00

Date(s) :

2025-12-06

– De 16h à 22h FUN SKATE CROSS

Compétition conviviale et pleine d’énergie sous le signe de la fête.

Inscriptions https://www.helloasso.com/…/evenements/fun-skatecross-rcpl

Repas chaud sur place (12€). Réservations https://www.helloasso.com/…/repas-fun-skatecross-rcpl

– De 22h à 00h30 SOIRÉE DISCO

N’hésitez pas à venir déguisés !

Ouverte à tous.

Entrée gratuite.

Casque et protections obligatoires. .

Salle Omnisports Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne

English :

L’événement Fun Skate Cross et Soirée Disco Lampaul-Guimiliau a été mis à jour le 2025-11-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX