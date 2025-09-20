Funambule en paysage Mur de la Poterne Marsal

Funambule en paysage Samedi 20 septembre, 19h00 Mur de la Poterne Moselle

Plus d’informations : https://www.scenes-territoires.fr/evenement/1er-temps-fort-au-fil-de-la-seille-saulnois/

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Le spectacle « Ondes », présenté par la Mini-Compagnie, est une performance visuelle mettant en scène une funambule évoluant sur un fil. Chaque mouvement est dansé en parfaite harmonie avec la musique.

Une attention particulière est portée à l’écriture musicale, toujours jouée en live. La partition sonore accompagne et dialogue avec la performance de la funambule : elle s’adapte à chaque installation et contribue à raconter une histoire imagée, déployée à grande hauteur.

Mur de la Poterne 57630 Marsal Marsal 57630 Moselle Grand Est Nichée au cœur du village de Marsal, ancienne place forte du Saulnois, la poterne est l’un des vestiges emblématiques des fortifications qui protégeaient autrefois la cité. Construite au XVIIᵉ siècle sous l’impulsion de Vauban, cet accès secondaire aux remparts permettait le passage discret des habitants et des garnisons, à l’abri des regards.

La poterne, massive et sobre, témoigne de l’ingéniosité militaire de l’époque : voûte de pierre, encadrement soigné et système défensif adapté aux contraintes du terrain. Par son échelle plus modeste que les portes monumentales, elle illustre l’importance des accès secondaires dans la vie quotidienne d’une place fortifiée.

Aujourd’hui restaurée, elle se découvre comme une porte ouverte sur l’histoire militaire et industrielle de Marsal, autrefois prospère grâce à l’exploitation du sel. En franchissant la poterne, le visiteur est invité à imaginer l’activité du bourg fortifié, entre circulation des soldats, passage des habitants et transport du précieux « or blanc ».

