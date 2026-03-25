« Fungiscapes in agroecological settings in the tropics » and « Gardeners as strategical keepers of agrodiversity Guadeloupe » OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes
« Fungiscapes in agroecological settings in the tropics » and « Gardeners as strategical keepers of agrodiversity Guadeloupe » OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes vendredi 27 mars 2026.
« Fungiscapes in agroecological settings in the tropics » and « Gardeners as strategical keepers of agrodiversity Guadeloupe » OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 27 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine
Séminaire de Laurent Penet (INRAE) proposé dans le cadre du cycle de séminaire d’ECOBIO
2 séminaires à la suite :
* « Fungiscapes in agroecological settings in the tropics : how does fungal diversity dynamics translate at field level ? »
* « Gardeners as strategical keepers of agrodiversity : example from Guadeloupe »
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[https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join](https://bbb.univ-rennes.fr/rooms/jfj-gse-pev-qac/join)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-27T13:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-27T14:30:00.000+01:00
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OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine
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