« Fungiscapes in agroecological settings in the tropics » and « Gardeners as strategical keepers of agrodiversity Guadeloupe » OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes Rennes Vendredi 27 mars, 13h00 Ille-et-Vilaine

Séminaire de Laurent Penet (INRAE) proposé dans le cadre du cycle de séminaire d’ECOBIO

2 séminaires à la suite :

* « Fungiscapes in agroecological settings in the tropics : how does fungal diversity dynamics translate at field level ? »

* « Gardeners as strategical keepers of agrodiversity : example from Guadeloupe »

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T13:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T14:30:00.000+01:00

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OSERen, salle de conférences, RDC bât.14B, campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 263 avenue du général Leclerc Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35703 Ille-et-Vilaine



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