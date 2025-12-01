Funk the New Year ! Black Market Disco Funk Night JASS CLUB PARIS Paris
Funk the New Year ! Black Market Disco Funk Night JASS CLUB PARIS Paris mercredi 31 décembre 2025.
20h & 22h
Grooves irrésistibles et rythmiques survoltées, BLACK MARKET promet un réveillon placé sous le signe de l’énergie et du partage.
Leur répertoire Funk/Disco revisite avec panache les classiques de Chic, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Michael Jackson, Sly & The Family Stone, Prince, Gladys Knight, James Brown, Lenny Kravitz, Toto, David Bowie, George Duke et bien d’autres. Un voyage musical vibrant, pensé pour faire bouger toutes les générations.
Sur scène, BLACK MARKET rassemble un All Star de musiciens d’exception habitués des collaborations prestigieuses – de M à Gregory Porter en passant par Manu Dibango ou Morcheeba – ils livrent un show généreux et irrésistiblement dansant. Une soirée incontournable pour démarrer l’année en beauté !
www.jassclub.paris
Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !
Pour célébrer le passage à la nouvelle année, le club accueille Black Market : Stevie Wonder, Herbie Hancock, James Brown… une soirée du 31 au groove assuré !
Le mercredi 31 décembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant
De 25 à 34 euros.
Tout public.
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/