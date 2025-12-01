Funk the New Year ! Black Market Disco Funk Night JASS CLUB PARIS Paris

20h & 22h

Grooves irrésistibles et rythmiques survoltées, BLACK MARKET promet un réveillon placé sous le signe de l’énergie et du partage.

Leur répertoire Funk/Disco revisite avec panache les classiques de Chic, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Michael Jackson, Sly & The Family Stone, Prince, Gladys Knight, James Brown, Lenny Kravitz, Toto, David Bowie, George Duke et bien d’autres. Un voyage musical vibrant, pensé pour faire bouger toutes les générations.

Sur scène, BLACK MARKET rassemble un All Star de musiciens d’exception habitués des collaborations prestigieuses – de M à Gregory Porter en passant par Manu Dibango ou Morcheeba – ils livrent un show généreux et irrésistiblement dansant. Une soirée incontournable pour démarrer l’année en beauté !

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3 euros, pensez à réserver !

Pour célébrer le passage à la nouvelle année, le club accueille Black Market : Stevie Wonder, Herbie Hancock, James Brown… une soirée du 31 au groove assuré !

Le mercredi 31 décembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant

De 25 à 34 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-31T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-01T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-31T19:00:00+02:00_2025-12-31T02:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/