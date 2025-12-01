Funk the New Year ! Black Market Midnight Party JASS CLUB PARIS Paris

22h / Midnight Party

Ouverture des portes 21h30

Possibilité de dîner sur place

Leur répertoire Funk/Disco revisite avec panache les classiques de Chic, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Michael Jackson, Sly & The Family Stone, Prince, Gladys Knight, James Brown, Lenny Kravitz, Toto, David Bowie, George Duke et bien d’autres. Un voyage musical vibrant, pensé pour faire bouger toutes les générations.

Sur scène, BLACK MARKET rassemble un All Star de musiciens d’exception habitués des collaborations prestigieuses – de M à Gregory Porter en passant par Manu Dibango ou Morcheeba – ils livrent un show généreux et irrésistiblement dansant. Une soirée incontournable pour démarrer l’année en beauté !

Hélène Argo / chant

Gilles Wolf / saxophone

Antoine Dijol / guitare

François Faure / claviers

Antoine Arroyo / basse

Thomas Milteau / batterie

Grooves irrésistibles et rythmiques survoltées, Black Market promet un réveillon placé sous le signe de l’énergie et du partage.

Le mercredi 31 décembre 2025

de 22h00 à 02h00

payant

De 30 à 34 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-31T23:00:00+01:00

fin : 2026-01-01T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-31T22:00:00+02:00_2025-12-31T02:00:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/