Funk the New Year ! Black Market Midnight Party JASS CLUB PARIS Paris mercredi 31 décembre 2025.
22h / Midnight Party
Ouverture des portes 21h30
Possibilité de dîner sur place
Leur répertoire Funk/Disco revisite avec panache les classiques de Chic, Stevie Wonder, Herbie Hancock, Michael Jackson, Sly & The Family Stone, Prince, Gladys Knight, James Brown, Lenny Kravitz, Toto, David Bowie, George Duke et bien d’autres. Un voyage musical vibrant, pensé pour faire bouger toutes les générations.
Sur scène, BLACK MARKET rassemble un All Star de musiciens d’exception habitués des collaborations prestigieuses – de M à Gregory Porter en passant par Manu Dibango ou Morcheeba – ils livrent un show généreux et irrésistiblement dansant. Une soirée incontournable pour démarrer l’année en beauté !
Hélène Argo / chant
Gilles Wolf / saxophone
Antoine Dijol / guitare
François Faure / claviers
Antoine Arroyo / basse
Thomas Milteau / batterie
Grooves irrésistibles et rythmiques survoltées, Black Market promet un réveillon placé sous le signe de l’énergie et du partage.
Le mercredi 31 décembre 2025
de 22h00 à 02h00
payant
De 30 à 34 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
