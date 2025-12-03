FUNKY SOUL FAMILY – PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA La Baule

FUNKY SOUL FAMILY Début : 2027-01-17 à 18:00. Tarif : – euros.

EWILONA PROD PRÉSENTE : : FUNKY SOUL FAMILYFUNKY SOUL FAMILYBY GOSPEL POUR 100 VOIXFunky Soul Family est un groupe de musique qui offre une expérience musicale unique et inoubliable, remplie d’émotion et d’énergie brute. Composé de talentueux artistes, tous issus du célèbre spectacle de gospel Gospel pour 100 Voix , le groupe présente un spectacle exceptionnel qui rend hommage à la musique noire américaine des années 60 et 70.Sous la direction artistique de « The 100 Voices of Gospel , ces artistes polyvalents et charismatiques interprètent les plus grands succès de légendes telles que Jimmy Cliff, Ray Charles, Aretha Franklin, Sister Sledge, Diana Ross, Ella Fitzgerald, Jocelyn Brown et Kool & the Gang. Avec leur énergie contagieuse et leurs voix puissantes, ils assurent une soirée inoubliable, offrant une expérience musicale unique qui captive le public du début à la fin.Le spectacle Funky Soul Family se distingue par ses talents individuels et sa passion commune pour la musique funk et soul, créant ainsi une performance dynamique et envoûtante qui séduit le public de tous âges. Ne manquez pas l’opportunité d’assister à un spectacle exceptionnel qui vous fera voyager et danser à travers le temps et redécouvrir les classiques intemporels de la musique noire américaine.Jon Pareles – New York Time À 11 ou 19 sur scène, ils ont autant d’énergie qu’à 100!!

PALAIS DES CONGRES – ATLANTIA 119 AV. DE LATTRE DE TASSIGNY 44500 La Baule 44