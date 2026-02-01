Funky touch Espace Cabaret Vauban Brest

Funky touch

Espace Cabaret Vauban 17 Avenue Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 00:00:00

fin : 2026-02-28 04:00:00

Date(s) :

2026-02-28

Le Funk, c’est l’énergie pure qui t’envahit, ne te laissant d’autre choix que de foncer sur le dancefloor. tes petits pas de danse l’activent libérant ainsi ce rayonnement fantastique. Oui c’est mystique, c’st chic et c’est authentique. .

