FUNKY TOUCH – SEW – LA MANU Morlaix

LE CHEVALIER DU ROYAUME DES REVES Début : 2025-11-12 à 14:30.

Merlin est un enfant timide et renfermé sur lui-même. À l’école, ses camarades se moquent de lui parce qu’il est différent.Merlin attend chaque soir, avec impatience de s’endormir… Car il a un don… Celui de ne jamais faire de cauchemars et de voyager dans ses rêves !Fatigué par les railleries qu’il subit à l’école, il décide, une nuit, de dérober tous les rêves des enfants moqueurs.Tout se transforme en Chaos : Le Royaume des rêves est en danger !!



ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77