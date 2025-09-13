Funny Foil Cayeux-sur-Mer

Funny Foil Cayeux-sur-Mer samedi 13 septembre 2025.

Funny Foil

Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 15 – 15 –

15

Tarif unique

Date et horaire :

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Compétition de Wing Foil

A partir de 10 ans

Pour s’inscrire, savoir remonter au vent sur le foil.

Informations Ecole de Voile de Cayeux

Sur le Front de mer ou plan d’eau en cas de mauvaise météo 15 .

Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 6 84 49 54 38 apvp80@gmail.com

