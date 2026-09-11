AGENDA · Lencloître
Funny games : jeux vidéos Médiathèque de Lencloître Lencloître
mercredi 25 novembre 2026 · Médiathèque de Lencloître · Lencloître
Informations pratiques
Lencloître
Funny games : jeux vidéos
Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 15:00:00
fin : 2026-11-25 16:00:00
Date(s) :
2026-11-25
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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr
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English : Funny games : jeux vidéos
L’événement Funny games : jeux vidéos Lencloître a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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