Funny games : jeux vidéos Médiathèque de Lencloître Lencloître

Informations pratiques

Lencloître

Funny games : jeux vidéos

Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 15:00:00

fin : 2026-11-25 16:00:00

Date(s) :

2026-11-25

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Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 70 77 mediatheque.lencloitre@grand-chatellerault.fr

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English : Funny games : jeux vidéos

L’événement Funny games : jeux vidéos Lencloître a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne