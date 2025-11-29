FUNSHINE L’AÉRO Bron

FUNSHINE Samedi 29 novembre, 20h30 L’AÉRO Métropole de Lyon

Juste pour vous MANU MALONGA du duo MÉSO s’associe à FABIEN EDGE !

Tous deux sont, séparément, habitués au lieu, la scène de L’Aéro est devenue leur terrain de jeu ! Ils se rejoignent pour créer un duo inédit à L’Aéro ! Accompagnés de leurs instruments, guitare et cajon ils vont vous offrir un show mémorable et solaire ! On pari que vous n’allez pas résister à l’envie de chanter et de danser !

⚡⚡Soirée Spéciale Girl Power ⚡⚡

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Duo Cajon