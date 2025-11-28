Fuori Séance présentée par le Comité de jumellages Arles-Vercelli Les Cinémas Actes Sud Arles

Fuori Séance présentée par le Comité de jumellages Arles-Vercelli

Vendredi 28 novembre 2025 de 18h30 à 20h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Séance présentée en partenariat avec le Comité de jumellages Arles-Vecelli.

Verre de l’amitié offert en fin de séance.

Synopsis

Rome. Années 80. Goliarda Sapienza travaille depuis 10 ans sur ce qui sera son chef-d’œuvre L’Art de la joie. Mais son manuscrit est rejeté par toutes les maisons d’édition. Désespérée, elle commet un vol qui la conduit dans la plus grande prison pour femmes d’Italie, où elle se noue d’amitié avec des voleuses, junkies, prostituées… Après sa libération, elle continue à développer avec l’une d’entre elle une relation qui lui redonnera le désir de vivre et d’écrire.



Réalisation Mario Martone

Casting Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie .

Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

This session is presented in partnership with the Arles-Vecelli Twinning Committee.

A complimentary drink will be offered at the end of the session.

German :

Diese Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Städtepartnerschaftskomitee Arles-Vecelli statt.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein kostenloses Getränk angeboten.

Italiano :

Questa sessione è presentata in collaborazione con il Comitato di Gemellaggio Arles-Vecelli.

Al termine della sessione verrà offerto un drink di benvenuto.

Espanol :

Esta sesión se presenta en colaboración con el Comité de Hermanamiento Arles-Vecelli.



Al finalizar la sesión se ofrecerá una bebida de cortesía.

