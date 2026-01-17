FUR / Album ‘BOND’, JASS CLUB PARIS, PARIS

FUR / Album ‘BOND’ Mercredi 18 février, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

*19h30 & 21h30* Avec Bond, son deuxième album, le trio FUR signe une musique libre, où toutes les trajectoires semblent infinies. Un jazz aux allures de pop, porté par des mélodies entraînantes, nourri par l’improvisation et le lâcher-prise. La musique nous embarque dans un paysage plein de reliefs où l’horizon ne finit pas de surprendre. À chaque détour, elle ouvre la porte d’un monde onirique et plein de contrastes. Le maître mot du trio : l’évasion ! **Hélène Duret** / clarinette, clarinette basse **Benjamin Sauzereau** / guitare **Maxime Rouayroux** / batterie

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013

