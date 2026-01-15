FUR présente ‘BOND’ JASS CLUB PARIS Paris

Un jazz aux allures de pop, porté par des mélodies entraînantes, nourri par l’improvisation et le lâcher-prise. La musique nous embarque dans un paysage plein de reliefs où l’horizon ne finit pas de surprendre. À chaque détour, elle ouvre la porte d’un monde onirique et plein de contrastes.

Le maître mot du trio : l’évasion !

Hélène Duret / clarinette, clarinette basse

Benjamin Sauzereau / guitare

Maxime Rouayroux / batterie

Le trio FUR présente son deuxième album ‘BOND’, qui signe une musique libre, où toutes les trajectoires semblent infinies.

Le mercredi 18 février 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-18T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-18T21:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-18T19:30:00+02:00_2026-02-18T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



Afficher la carte du lieu JASS CLUB PARIS et trouvez le meilleur itinéraire

