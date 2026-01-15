FUR présente ‘BOND’ JASS CLUB PARIS Paris
FUR présente ‘BOND’ JASS CLUB PARIS Paris mercredi 18 février 2026.
Un jazz aux allures de pop, porté par des mélodies entraînantes, nourri par l’improvisation et le lâcher-prise. La musique nous embarque dans un paysage plein de reliefs où l’horizon ne finit pas de surprendre. À chaque détour, elle ouvre la porte d’un monde onirique et plein de contrastes.
Le maître mot du trio : l’évasion !
Hélène Duret / clarinette, clarinette basse
Benjamin Sauzereau / guitare
Maxime Rouayroux / batterie
Le trio FUR présente son deuxième album ‘BOND’, qui signe une musique libre, où toutes les trajectoires semblent infinies.
Le mercredi 18 février 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
