Furcy, né libre Maison des Arts Allonnes

Furcy, né libre

Biopic/drame/historique réalisé par Abd Al Malik. Avec Makita Samba, Romain Duris et Ana Girardot.

Biopic/drame/historique réalisé par Abd Al Malik. Avec Makita Samba, Romain Duris et Ana Girardot. Tout public avec avertissement

Synopsis

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Ce film est adapté du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui. .

English :

Biopic/drama/history directed by Abd Al Malik. With Makita Samba, Romain Duris and Ana Girardot.

