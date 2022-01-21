Fúria Colonnes Blanquefort

Fúria Vendredi 21 janvier 2022, 18h30 Colonnes Gironde

Début : 2022-01-21T18:30:00 – 2022-01-21T23:00:00

Fin : 2022-01-21T18:30:00 – 2022-01-21T23:00:00

Danse

durée : 1h10

La fureur de vivre

Les neuf danseurs brésiliens de Fúria n’ont rien et ils sont tout : princes drapés de haillons, princesses d’un royaume bâti à coups de matériaux de récup’. Toujours lucides et fiers, ils présentent un corps collectif pétri des maux de leur pays. Leur communauté mutante se recompose sans cesse au fil de processions lentes comme un cortège royal, de duos de maîtres et d’esclaves, de sculptures vivantes et de figures hurlantes. En reine chorégraphe de cette danse povera, Lia Rodrigues construit une pièce surgie de la marge, nourrie aux écrits des poètes femmes et des images du monde. Sa troupe d’interprètes, pour beaucoup issue des favelas, inverse les assignations de castes et de couleurs de peau. Fúria ne laisse pas indemne. Et le pouls battant de la musique kanak passée en boucle n’y est pas pour rien.

Attention, spectacle au Théâtre d’Angoulême – Scène nationale, on vous y emmène EN BUS !

NAVETTE + SPECTACLE = tarif unique de 20€

Départ aux Colonnes : 18h30

Retour vers 23h

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

