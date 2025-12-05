FURIES + BLIND WISDOM ELMEDIATOR Perpignan

FURIES + BLIND WISDOM ELMEDIATOR Perpignan jeudi 29 janvier 2026.

ELMEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 2 – 2 – 2

Début : 2026-01-29 20:30:00
2026-01-29

Au Mediator, en soutien à l’association Aziza.
ELMEDIATOR Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@elmediator.org

English :

To Mediator, in support of the Aziza association.

