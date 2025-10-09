FURLAX – 360 Rennes

FURLAX – 360 Rennes jeudi 9 octobre 2025.

FURLAX Début : 2025-10-09 à 20:30. Tarif : – euros.

KRUMPP MUSIC PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC FZL PROD : FURLAXFurlax de son vrai nom Alexandre Achdjian est un rappeuret beatmaker français. Il passe son adolescence à Evry(91) et Johannesburg en Afrique du Sud où il découvre la productionet le rap à partir de 14 ans. Il a sorti 7 projets disponibles sur lesplateformes de streaming soit 1 album par an depuis 2018.NEBULA sorti en août 2023, lui permet de se démarquer auprès dupublic avec plus de 3M d’écoutes sur les plateformes dont 1Mpour le titre KITOKO ainsi que des grands médias rap en France.Compositeur depuis plus de 15 ans, il a créé son propre genre enmélangeant le jazz et la trap, un genre nouveau qu’il a baptisé“jazzwave”.En février 2024 il sort un nouveau projet nommé Ethéria sur lequel ilcollabore sur le titre LIBRE.(VIDE). avec le jeune rappeur ADVM etsigne également avec le label Believe cette même année.Paru en septembre dernier, Astra Nova est le dernier projet de Furlax.Dans cet album, il nous fait visiter cette nouvelle planète qui s’inscritdans la continuité de son odyssée stellaire à travers la galaxie deNebula. Entièrement produite par lui même, l’influence majeure duprojet est la Jazzwave, genre où se mêle trap et jazz avec des samplessoul. Mais on y retrouve aussi des morceaux aux influences blues,amapiano ou encore boom bap.Avec son flow versatile et son écriture ego trip, le rappeur aborde lesthèmes de la quête de soi, de l’ambition et des relations humaines.

360 COURS DES ALLIES 35000 Rennes 35