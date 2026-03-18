Further In L’instant Donné | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand
Further In L’instant Donné | Festival Musiques Démesurées Place Sugny Clermont-Ferrand vendredi 24 avril 2026.
Further In L’instant Donné | Festival Musiques Démesurées
Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Prix libre et conscient*
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 21:15:00
Date(s) :
2026-04-24
Further in, encore plus loin, vers l’intérieur. Pour comprendre, il faut souvent aller vers l’intérieur des apparences et vers la surface de l’intérieur c’est là que ça devient intéressant.
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Place Sugny Chapelle des Cordeliers Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes info@musdem.fr
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English :
Further in, even further in. To understand, you often have to go inside appearances and to the surface of the interior: that’s where it gets interesting.
L’événement Further In L’instant Donné | Festival Musiques Démesurées Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-03-18 par Clermont Auvergne Volcans