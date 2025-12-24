FUSION DE FRAPPES ET DE SOUFFLES, Boulevard Dumesnildot Paimbœuf
FUSION DE FRAPPES ET DE SOUFFLES, Boulevard Dumesnildot Paimbœuf jeudi 29 janvier 2026.
FUSION DE FRAPPES ET DE SOUFFLES
Boulevard Dumesnildot Auditorium Paimbœuf Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29 18:00:00
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Rencontre entre la fanfare de rue et les élèves de batterie et de percussions, pour un concert .. explosif ! .
Boulevard Dumesnildot Auditorium Paimbœuf 44560 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 39 82 edmusique@cc-sudestuaire.fr
