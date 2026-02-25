FUT 26|Bibliothèque Vivante Santé Mentale Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 27 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Conversations avec des personnes aux parcours psychiques singuliers et courants dans notre société.

Le temps d’un après-midi, plusieurs personnes viennent partager, lors d’un échange en tête-à-tête d’une vingtaine de minutes, leurs expériences de vie (la sortie de la dépression, l’acceptation de la maladie, la réussite d’épanouissements personnels et professionnels…). Issus de tous horizons, ces « livres vivants » deviennent passeurs d’histoires.

Cette bibliothèque vivante est organisée par Maïdi, Julia, Audrey, Sabrina, Émeline et Yasmine, qui sont en formation de monitrice éducatrice et de technicienne d’intervention sociale et familiale à Askoria à Rennes. Elle ont été conseillées et accompagnées par l’association Clubhouse de Rennes qui œuvre à faire changer le regard sur la santé mentale.

Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



